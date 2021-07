PROMO Pizza Hut Delivery PHD Hari Ini 29 Juli 2021, Beli Big Box Topping Gratis 1 Meaty Pizza

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Promo Pizza Hut Delivery hari ini Kamis 29 Juli 2021.

Promo hemat bikin puas dan untungnya makin BERASA!

Yes! Beli Big Box topping apa aja langsung dapet 1 Meaty Pizza Gratis!

Makin hemat aja nih walau #dirumahaja.

Jangan sampai ketinggalan, promo mulai 28 - 30 Juli 2021.

Pesan mulai besok via delivery atau take away.

Pesen Takeaway menu favoritmu di PHD gak pernah semudah ini.

Bebas antri dengan atur waktu pengambilan di outlet terdekat!

Ketika gak sempet masak nasi gara-gara jadwal padet yang menghantui, langsung pesen menu nasi andalan Pizza Hut Restoran aja!