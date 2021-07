Warkop di Pontianak Buka di Tengah PPKM Darurat, Hasil Razia Temukan 27 Orang Positif Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidni mengucap syukur karena banyak kasus konfirmasi hari ini yang dinyatakan sembuh, diantaranya yang dirawat di RAUD Soedarso.

“Alhamdulillah hari ini di Kalbar lebih banyak sembuh mencapai 441, 25 diantaranya dari RS Sudarso,”tulis Sutarmidji di akun Facebook pribadinya @bangmidji,Selasa 27 Juli 2021.

Namun Sutarmidji menyayangkan ada penambahan kasus positif baru sebanyak 301 orang salah satunya dari cluster Warkop "B" di Pontianak.

“Dari 30 orang yang di swab ada 27 orang yang positif. Ini karena mereka sering ngumpul dan ada 3 orang yang kandungan virusnya tinggi. Ini akibat karena tak pakai masker,”tegasnya.

Sutarmidji mengatakan kasus dengan kandungan virus tinggi harus menjalani isolasi di Upelkes dan LPMP.

“Saran saya kalau anda positif Ct nya 30 hingga 10, walaupun OTG lebih baik isolasi di tempat yang disiapkan pemerintah, agar orang tua,anak, istri saudara tidak terjangkit,”ujarnya.

Gubernur Sutarmidji juga mengingatkan untuk setiap pukul 09.00 WIB berjemur.

Ditempat berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengatakan bahwa dari hasil razia dari Warkop B menunjukan bahwa Warkop saat ini sebagai sumber penularan covid-19.

Warkop B berada di Gang Sederhana Kota Pontianak. Dimana ditemukan dari 30 orang yang diperiksa, sebanyak 27 orang positif Covid-19.

“Warkop ini bukan dijalan besar, tapi di jalan kecil posisinya, dan warkop ini dibuka pada saat pelaksanaan PPKM Darurat. Sebenarnya warkop ini melakukan pelanggaran berat,”tegasnya.

Berdasarkan Hasil New All Record (NAR) per 26 Juli 2021 Total Kasus Konfirmasi saat ini mencapai 23.548 orang. Dimana untuk

Kasus aktif 4.702 orang (19.96%), Kasus Sembuh 18.257 orang (77.53%), Kasus Konfirmasi Meninggal : 589 orang (2.50%). (*)

