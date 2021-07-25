Olimpiade Tokyo
OLYMPIC Basketball 2021 Live Streaming Prancis Vs Amerika Serikat, Basketball Olimpiade Tokyo 2021
Anda tentunya bisa memantau Hasil Basketball Olimpiade Tokyo 2021 untuk hasil Prancis Vs Amerika Serikat di jadwal Olimpiade 2021 cabang basketball te
Penulis: Ishak | Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesaat lagi akan berlangsung siaran langsung pertandingan dari cabang olahraga atau cabor basketball di ajang Olimpiade Tokyo 2021 - Tokyo Olympic 2021 Minggu 25 Juli 2021 petang WIB.
Kali ini, akan tersaji duel besar alias big match Olympic Basketball 2021 live.
Di mana tim yang kali ini akan berlaga di Olympic Basketball 2021 di penentu Hasil Basketball Olimpiade Tokyo 2021 kali ini tersebut yakni antara Prancis Vs Amerika Serikat.
Anda tentunya bisa memantau Hasil Basketball Olimpiade Tokyo 2021 untuk hasil Prancis Vs Amerika Serikat di jadwal Olimpiade 2021 cabang basketball tersebut pada link yang kami sematkan di artikel ini.
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Sebelum itu, sudah lebih dulu digelar tiga laga lainya yang menentukan update klasemen Basketball Olimpiade Tokyo 2021.
Ketiga laga itu yakni sebagai berikut:
1. Iran Vs Czech Republic, 78-84, 19-25, 11-21, 16-21, 32-17
2.Germany Vs Italy, 82-92, 32-22, 14-21, 26-25, 10-24
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3. Australia Vs Nigeria, 84-67, 23-23, 20-17, 15-12, 26-15
Adapun laga Olympic Basketball 2021 antara Prancis Vs Amerika Serikat ini merupakan laga terakhir yang tersaji dalam jadwal Olimpiade Tokyo 2021 cabang Baksketball tersebut pada Minggu 25 Juli 2021.
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