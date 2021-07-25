Olimpiade Tokyo
HASIL Sepakbola Pria Olimpiade Tokyo 2021, Hasil Prancis Vs Afrika Selatan hingga Mesir vs Argentina
Timnas Argentina U23 dan juga Timnas Prancis U 23 yang menghadapi lawannya masing-masing pada Minggu 25 Juli 2021 kali ini. Bagaimana hasilnya?
Penulis: Ishak | Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sepakbola adalah satu di antara cabang olahraga atau cabor yang turut dipertandingan dalam lanjutan ajang Olimpiade Tokyo 2021 alias Tokyo Olympic 2021 Minggu 25 Juli 2021.
Sedikitnya ada 6 pertandingan yang dilangsukan mulai Minggu siang hingga Minggu petang ini.
Dua di antaranya yang cukup menarik perhatian dalan laga penentu hasil sepakbola pria Olimpiade Tokyo 2021 ini yakni Timnas Argentina U23 dan juga Timnas Prancis U 23 yang menghadapi lawannya masing-masing pada Minggu 25 Juli 2021 kali ini.
Argentina, berduel dengan Mesir menjadi laga pembuka pada Minggu hari ini.
• APA Itu ROC di Olimpiade ? Live Streaming Olimpiade Tokyo 2021 dan Pantau Tokyo Olympics Medal 2021
Selanjutnya, Prancis Vs Afrika Selatan menjadi laga ke tiga yang menentukan hasil sepakbola pria Olimpiade Tokyo 2021 babak atau fase grup hari Minggu ini.
Sejauh ini, empat dari delapan laga telah tuntas digelar.
Hasil sepakbola pria Olimpiade Tokyo 2021 kai ini membuat dua tim unggulan yakni Argentina dan Prancis U23 berhasil merebut hasil serupa.
Yakni sama-sama mengumpulkan tiga poin dari kemenangan di fase grup Tokyo Olympic 2021 cabor Sepak bola Pria ini.
• HASIL Brasil vs Pantai Gading Olimpiade Tokyo 2021 Sekarang Update di Link Live Score
Berikut hasil sepakbola pria Olimpiade Tokyo 2021 sementara ini kami rangkum dari berbagai sumber, termasuk laman Soccer 24 Minggu 25 Juli 2021 petang WIB:
- Hasil Mesir Vs Argentina, 0-1
HASIL Sepakbola Pria Olimpiade Tokyo 2021
Hasil Prancis Vs Afrika Selatan
hasil Mesir vs Argentina
Olimpiade Tokyo 2021
Tokyo Olympic 2021
Hasil Brazil Vs Pantai Gading
Hasil Selandia Baru Vs Honduras
hasil Australia Vs Spanyol
tribun pontianak
Berita Terkini Pontianak
|HASIL Brasil vs Pantai Gading Olimpiade Tokyo 2021 Sekarang Update di Link Live Score
|PERINGKAT Indonesia di Olimpiade Tokyo 2021 di Olympic Medal Tabel - Medali Indonesia pada Olimpiade
|Eko Yuli Irawan Rebut Medali Perak, Berikut Update Perolehan Medali Olimpiade hingga Pukul 16.00 WIB
|LIVE Hasil Brasil vs Pantai Gading Olimpiade Tokyo 2021 Sekarang Update Skor Sementara Grup D
|UPDATE Skor Sementara Perancis vs Afsel Olimpiade Tokyo 2021 Sekarang Cek Live Score