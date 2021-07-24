Olimpiade Tokyo
LIVE SCORE Bola Olimpiade Belanda Vs Brazil Sabtu 24 Juli 2021 Live Indosiar Pukul 18.00 WIB
Pertemuan kedua tim ini terjadi pada matchday kedua fase penyisihan grup setelah di laga pembuka sama-sama menang telak.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cabang olah raga (cabor) sepak bola wanita Olimpiade Tokyo menampilkan pertandingan seru antara Brazil vs Belanda, Sabtu 24 Juli 2021.
Pertemuan kedua tim ini terjadi pada matchday kedua fase penyisihan grup setelah di laga pembuka sama-sama menang telak.
Brazil mengalahkan China lima gol tanpa balas dan Belanda membantai Zambia 10-3.
Pertandingan Brazil vs Belanda digelar, di Stadion Sapporo Dome, Jepang, mulai pukul 18.00 WIB.
Laga ini dijadwalkan tayang langsung di Indosiar dan Vidio.com (link di akhir artikel)
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Jadwal Sepak Bola Wanita Olimpiade Tokyo 2020:
Babak 2 Penyisihan Grup Sabtu 24 Juli 2021
Pukul 14:30 WIB - Chile Vs Kanada
Pukul 15:00 WIB - China Vs Zambia
Pukul 15:30 WIB - Swedia Vs Australia
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Belanda Vs Brazil
Sabtu 24 Juli 2021
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