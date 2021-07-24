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Olimpiade Tokyo

LIVE SCORE Bola Olimpiade Belanda Vs Brazil Sabtu 24 Juli 2021 Live Indosiar Pukul 18.00 WIB

Pertemuan kedua tim ini terjadi pada matchday kedua fase penyisihan grup setelah di laga pembuka sama-sama menang telak.

Editor: Marlen Sitinjak
zoom-inlihat foto LIVE SCORE Bola Olimpiade Belanda Vs Brazil Sabtu 24 Juli 2021 Live Indosiar Pukul 18.00 WIB
YOSHIKAZU TSUNO / AFP
OLIMPIADE - Penyerang Swedia Stina Blackstenius (kanan) menyudul bola dan gol, pada pertandingan sepak bola matchday 1 penyisihan grup G sepak bola wanita Olimpiade Tokyo 2020, antara Swedia vs AS, di Stadion Tokyo, Rabu 21 Juli 2021 sore WIB. Swedia menang 3-0. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cabang olah raga (cabor) sepak bola wanita Olimpiade Tokyo menampilkan pertandingan seru antara Brazil vs Belanda, Sabtu 24 Juli 2021.

Pertemuan kedua tim ini terjadi pada matchday kedua fase penyisihan grup setelah di laga pembuka sama-sama menang telak.

Brazil mengalahkan China lima gol tanpa balas dan Belanda membantai Zambia 10-3.

Pertandingan Brazil vs Belanda digelar, di Stadion Sapporo Dome, Jepang, mulai pukul 18.00 WIB.

Laga ini dijadwalkan tayang langsung di Indosiar dan Vidio.com (link di akhir artikel)

Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo Lengkap Klasemen Top Skor dan Link Live TVRI vidio.com

OLIMPIADE - Selebrasi striker Belanda Jill Roord (kiri) setelah mencetak gol ke delapan pada pertandingan sepak bola wanita putaran pertama grup F Olimpiade Tokyo 2020, antara Zambia vs Belanda, di Stadion Miyagi, Rabu 21 Juli 2021 malam WIB. Belanda menang telak 9-1.
OLIMPIADE - Selebrasi striker Belanda Jill Roord (kiri) setelah mencetak gol ke delapan pada pertandingan sepak bola wanita putaran pertama grup F Olimpiade Tokyo 2020, antara Zambia vs Belanda, di Stadion Miyagi, Rabu 21 Juli 2021 malam WIB. Belanda menang telak 9-1. (AFP)

Jadwal Sepak Bola Wanita Olimpiade Tokyo 2020:

Babak 2 Penyisihan Grup Sabtu 24 Juli 2021

Pukul 14:30 WIB - Chile Vs Kanada

Pukul 15:00 WIB - China Vs Zambia

Pukul 15:30 WIB - Swedia Vs Australia

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Sabtu 24 Juli 2021
Medali Olimpiade Tokyo
HASIL Badminton Olimpiade
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