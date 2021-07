PROMO HokBen Hari Ini 23 Juli 2021 Terbaru, Ada Promo Dahsyat dan Promo Jumat Berkah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira, khusus hari ini ada special promo nan dahsyat.

Buat kamu pengguna @grabfoodid bisa dapat 2 Simple Set Teriyaki + 2 Simple Set Yakiniku hanya 90 ribu.

Caranya masukkan kode promo GAJIANHOKBEN saat cek out pesanan kamu.

Berlaku sepanjang hari di semua store HokBen, dan only on Grabfood!!!

Hari Jumatmu bakal berkah dan nikmat karena ada Special Price di HokBen.

4 Simple Set yaitu 2 Simple Set Teriyaki + 2 Simple Set Yakiniku jadi 120k nett*, kalo kamu pesan via Take Away, Drive Thru, Delivery 1500505 & HokBen Apps/Web.

Biar gak bete lho., cocok untuk makan bareng keluarga di rumah atau bareng teman yang masih WFO.

HokBen (nama baru dari Hoka Hoka Bento) adalah jaringan restoran makanan cepat saji yang menyajikan makanan bergaya Jepang yang berbasis di Jakarta, Indonesia.

Hingga kini, HokBen memiliki 170 gerai (per akhir Januari 2020) yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Nama Hoka Hoka Bento sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti "makanan hangat dalam kotak".

Logo Hoka Hoka Bento adalah sepasang karakter anak-anak dengan gaya gambar manga Jepang, yaitu Taro; anak laki-laki dengan baju berwarna biru, dan Hanako; anak perempuan berbaju merah.

Kedua karakter ini menjadi logo sekaligus maskot restoran ini.

Restoran ini menyajikan berbagai masakan Jepang populer, mulai dari tumisan (seperti yakiniku, teriyaki, dengan pilihan daging sapi atau ayam) gorengan (seperti chicken katsu; ekkado; ebi furai; spicy chicken; tori baaga; serta kani roll, egg chicken roll, dan shrimp roll), sukiyaki, shumai, gyoza, hingga salad dan sup (seperti sukiyaki, chicken tofu, shrimp ball, dan shrimp dumpling) baik satuan maupun paket. Selain itu tersedia pula Tori Pop Corn, minuman dan hidangan penutup khas seperti es sarang burung, es ogura, koori konyaku, dan puding. (*)