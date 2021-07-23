Olimpiade Tokyo
Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo Lengkap Klasemen Top Skor dan Link Live TVRI vidio.com
Pertandingan sepak bola hari ini dibuka oleh Mesir vs Argentina pukul 14.30 WIB. Pertandingan ditutup Arab Saudi vs Jerman pukul 18.30 WIB.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/AP PHOTO/Kiichiro Sato
Pemain Brasil Richarlison menjadi top skor sementara cabang sepak bola putra Olimpiade Tokyo.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal sepak bola Olimpiade Tokyo Minggu 25 Juli 2021.
Ada 8 pertandingan sepak bola putra hari ini dengan 16 negara peserta Olimpiade Tokyo.
Pertandingan sepak bola hari ini dibuka oleh Mesir vs Argentina pukul 14.30 WIB.
Pertandingan ditutup Arab Saudi vs Jerman pukul 18.30 WIB.
Seluruh pertandingan sepak bola Olimpiade Tokyo dapat disaksikan langsung di TVRI dan vidio.com.
• Siaran Langsung Pembukaan Olimpiade Tokyo Lengkap Jam Tayang Live TVRI SCTV Indosiar dan vidio.com
( Update informasi Olimpiade Tokyo klik di sini )
Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo
Babak 1 Penyisihan Grup
Kamis 22 Juli Pukul 14:30 WIB: Mesir Vs Spanyol (0-0)
Kamis 22 Juli Pukul 15:00 WIB: Meksiko Vs Prancis (4-1)
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Sumber: Tribun Pontianak
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