Rayakan Idul Adha, Astra Motor Serahkan Hewan Kurban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Idul Adha merupakan perayaan Hari Raya Kurban. Di momentum ini dimanfaatkan Umat Muslim untuk berkurban dengan menyerahkan hewan kurban untuk selanjutnya diberikan kepada orang yang layak menerima.

Pada momen ini pula, tepatnya pada Selasa (20/7) Astra Motor Kalimantan Barat menyerahkan empat ekor kambing untuk kurban pada Idul Adha 1442 H.

• Grand Riders Pontianak Antusias Ikuti Edukasi Cari Aman Bersama Astra Motor

Penyerahan hewan kurban dilakukan di Masjid As Salam, Masjid At Tawwabin, dan Masjid At Taq.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh perwakilan Astra Motor Pontianak kepada pengurus Masjid di sekitar perusahaan.

Dengan menyerahkan empat ekor kambing dari Astra Motor Kalimantan Barat kepada perwakilan Masjid agar kurban tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Masyarakat dapat mendapatkannya di Masjid As Salam, Masjid At Tawwabin, dan Masjid At Taq.

• Edukasi Cari Aman dari Astra Motor Sasar Karyawan CV Baratha Anugerah Sentosa

Manager Marketing Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmadi, mengungkapkan penyerahan empat ekor kambing bertujuan untuk kurban pada hari raya Idul Adha.

“Kami Astra Motor Kalimantan Barat melakukan penyerahan hewan kurban dengan tujuan membantu masyarakat sekitar dalam hari rangka memperingati Idul Adha. Apalagi saat ini masih pandemi, tentunya banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan,” katanya.