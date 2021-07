Tindaklanjuti Aspirasi IMM Kapuas Raya, Wakil Bupati Sintang Kumpulkan Satgas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto mengumpulkan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang, untuk menindaklanjuti keluhan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadyah Kapuas Raya di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada Rabu, 21 Juli 2021.

Sudiyanto, menceritakan bahwa dirinya sudah menerima perwakilan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kapuas Raya dengan membawa surat yang berisi keluhan dan aspirasi mereka.

"Saat bertemu dengan saya, mereka menunjukan video yang menunjukan aktivitas di sebuah tempat hiburan malam. Lalu mereka jua meminta agar Tim Satgas tidak membeda-bedakan dalam hal melakukan penegakan aturan PPKM Mikro di Kabupaten Sintang. Maka hari ini, kita ingin mendengarkan klarifikasi kepada manajamen My Home serta membangun persamaan persepsi semua anggota Tim Satgas agar tidak membeda-bedakan dalam melakukan penertiban di lapangan," beber Sudiyanto.

• Kasi Pidum Kejari Sintang Tuntaskan 126 SPDP, Perkara Narkoba Paling Menonjol

Menurut Sudiyanto, pemerintah akan membuka diri untuk berdiskusi dengan banyak elemen masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, dan para pelaku usaha di Kabupaten Sintang.

"Saya akan panggil Dinas Sosial soal bantuan sosial untuk masyarakat. Presiden dalam arahan kemarin mengatakan bahwa untuk menangani covid-19 ini memang perlu kepemimpinan di daerah yang kuat artinya Pemkab Sintang dan Forkopimda harus kompak bekerjasama. Kepada semua pelaku usaha agar tidak ada dusta diantara kita, silakan buka dengan mematuhi aturan yang ada dalam PPKM," kata Sudiyanto.

Tedy Manager Angel menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada seluruh tim bahwa video yang beredar itu adalah video tahun lalu, bukan kejadian saat ini.

“Itu video lama. Kami juga selama PPKM Mikro tutup sampai sekarang,” jelasnya.

Sementara Manajemen bagian operasional My Home, Fery menjelaskan bahwa di depan Hotel My Home memang banyak cafe yang bukan bagian dari Hotel My Home yang buka

• Berikut Rincian Perkara yang Ditangani Kasi Pidsus Kejari Sintang

“Setiap malam memang ramai di situ. Mungkin masyarakat umum melihatnya seperti di Hotel My Home, padahal tidak," katanya.

Kapolres Sintang, AKBP Ventie Bernard Musak menyampaikan bahwa IMM Kapuas Raya sudah bertemu dengan jajaran Polres Sintang. Dalam pertemuan itu, ada tiga poin yang mereka sampaikan seperti harapan agar pemberlakukan PPKM Mikro tidak tebang pilih, mereka minta bantuan vaksinasi untuk mahasiswa dan bantuan sosial kepada mahasiswa terdampak PPKM Mikro.

“Soal video itu juga sudah kami lakukan klarifikasi. Bahkan Kasat Intel sudah melakukan monitoring setiap malam termasuk tempat hiburan malam yang lainnya. Jam operasi pelaku usaha, masih ada yang tidak tertib. Kami berikan toleransi sampai jam 21.00. Di depan Hotel My Home memang selalu ramai dan akan terus pantau. Soal keluhan IMM Kapuas Raya sudah selesai diklarifikasi. Kami juga mendukung dilakukan pertemuan satgas dengan para pelaku usaha bisa segera dilakukan," beber Kapolres. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Sintang)