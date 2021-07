PROMO KFC 21 Juli 2021, 5 Potong Ayam Goreng Favorit Mulai 60 Ribuan & Promo Gratis 1 Potong Ayam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada bebagai promo KFC yang bisa kamu dapatkan pada hari ini Rabu 21 Juli 2021.

Nikmati menu favorit KFC saat ini diantaranya promo Crazy Deal 5, gratis 1 potong ayam, promo 5+3⁠, kemudian promo Kombo Coffee KFC, original movie combo, promo French Fries super enak di menu terbaru KFC, Loaded Fries.

Tak hany aitu, KFC juga memiliki promo lainnya mulai dari cemilan asyik Creampuff KFC mulai dari 45 ribuan bisa untuk 5 Creampuff KFC, 5 Naztart KFC yang harganya mulai dari 40 ribuan, Krispy Burger, grilled soy sauce, KFC Koolz, mega kombo yang bisa dinikmati bersama keluarga di rumah, waffle KFC, kemudian sambal nusantara.

Terdapat juga promo Classic Combo mulai dari Rp45.445 aja yang hanya bisa kamu temukan di KFC Taman Melawai hingga KFC Kombo Komplit mulai dari 51.818, promo gratis sambal terbaru dari KFC yakni Sambal Nusantara tiap pembelian Super Besar 2 mulai dari 43.182.

Masih banyak lagi promo lainnya yang bisa di update di @kfcindonesia:

Crazy Deal 5

CRAZY DEAL 5 DATANG LAGI!⁠

Biar makan di rumah tetap puas, KFC Lovers bisa menikmat 5 potong ayam goreng favorit di CRAZY DEAL 5! ⁠

Harganya mulai dari 60 ribuan aja loh, yuk buruan beli CRAZY DEAL 5 buat nemenin WFH atau belajar di rumah! Kamu bisa beli promo ini dengan Takeaway, Drive-Thru, Order Online Delivery, Gojek atau GrabFood ya!⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Promo Crazy Deal 5 berlaku tanggal 19-21 Juli 2021⁠ di seluruh outlet KFC Indonesia

- Berlaku untuk take away, Home Delivery, Drive-thru, KFC Catering, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠

Gratis 1 Potong Ayam

Ngobrol sama Stan nggak cuman untuk kasih saran atau minta informasi loh, kamu juga bisa dapetin ayam goreng favorit kamu secara gratis, KFC Lovers!