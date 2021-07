Personel Polsek Jawai Lakukan Pengamanan Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Kurban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Personel Polsek Jawai melakukan pengamanan Sholat Idul Adha 1442 H / 2021 M dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban bertempat di 6 (enam) Masjid prioritas yang ada di wilayah hukum Polsek Jawai Polres Sambas, Selasa 20 Juli 2021.

Berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sambas Nomor : Sprin/ 1251 /VII/ IPP.3.2.1./ 2021. Tanggal 15 Juli 2021, telah dilaksanakannya pengamanan Sholat Idul Adha 1442 H / 2021 M dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban bertempat di 6 (enam) Masjid prioritas yang ada di Wilkum Polsek Jawai Polres Sambas pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib s.d 08.00 Wib.

Enam Masjid yang diprioritaskan untuk dilakukan pengamanan yaitu Masjid As - Salam, Masjid As - Syakirin, Masjid Darul Mutaqin, masjid As - Sobhirin Ds. Sentebang Kec. Jawai, Masjid Jauharul Iman Ds. Dungun Laut Kec. Jawai dan Masjid Darul Al - Falah Ds. Sungai Nyirih Kecamatan Jawai.

Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Kapolsek Jawai Iptu Juanda, S.E. dengan melibatkan Personel TNI dan POLRI, di Masjid As-Salam Sentebang dengan Personel Pengamanan Aiptu U Hairani Ps. Kanit Provos dan Bripka Nispu W Ps. Kanit Intelkam dan 2 pers TNI Koramil 1208 - 04 Jawai dengan Hewan kurban, Sapi 5 Ekor.

Masjid As - Syakirin Ds.Sentebang de gan personel pengamanan Aiptu Suhartono Ps. Kanitsamapta dan Briptu Edwin Ramadhan Agt. Reskrim Polsek Jawai, dengan memotong hewan qurban 6 ekor Sapi.

Masjid Darul Mutaqin Ds. Sentebang Kec. Jawai, dengan petugas pengamanan Aiptu Isbagio Ps. Kanitreskrim dan Brigpol Syarif Anggarista anggota Reskrim Polsek Jawai dengan memotong hewan qurban 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing.

Masjid As - Sobhirin Ds. Sentebang Kec. Jawai, dengan personel pengamanan Bripka Pusma anggota Reskrim dan Bripka Dicky Permana Putra anggota Samapta Polsek Jawai dengan memotong hewan qurban 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing

Masjid Jauharul Iman Desa Dungun Laut Kec. Jawai dengan petugas pengamanan Bripka Farid. Munandar anggota Samapta dan Bripda Sapta anggota Sium Polsek Jawai dengan memotong hewan qurban 9 ekor sapi

Masjid Darul Al - Falah Ds. Sungai Nyirih Kec. Jawai, dengan personel pengamanan Bripka Samsul Ps. Kasium dan Bripda Sahrul Gunawan anggota Intelkam Polsek Jawai, dengan memotong hewan qurban 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing.

Pada saat pengamanan petugas memberikan imbauan melalui pengurus masjid untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu Para jema'ah diwajibkan memakai masker, disediakan Hand Sanitizer dan masker untuk para Jema'ah sehingga Kegiatan Sholat Idul Adha 1442 H / 2021 M dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib dan kondusif serta menerapkan protokol kesehatan.