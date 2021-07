KUMPULAN Ucapan Selamat Hari Raya Lebaran Haji 2021 & Kata-kata Mutiara Idul Adha 1442 H Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gema Takbir akan memenuhi langit kala umat Islam melangsungkan Perayaan Hari Raya Idul Adha.

Pada 2021 ini Hari Raya Idul Adha akan berlangsung Selasa 20 Juli sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Saat Idul Adha umat Islam akan saling mengunjungi dan silatuturrahmi sama halnya dengan Idul Fitri.

Namun dalam dua tahun terakhir pandemi menghantam dunia sehingga mobilitas terbatas.

Dalam menjalin silaturahmi bisa dilakukan secara virtual ataupun mengirimkan ucapan-ucapan selamat hari raya serta meminta maaf.

Pada artikel kali ini akan diberikan beberapa contoh ucapan Hari Raya Idul Adha.

Berikut Tribunnews sajikan kumpulan ucapan selamat Idul Adha 2021 dari wishesmsg.com dan Yohandry.com.

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha dalam Bahasan Inggris dan Terjemahan

1. Eid Mubarak to you and your family! May Allah accept your sacrifice and bless you with His mercy. Have a safe and happy Eid day!