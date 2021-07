Bantuan PPKM Darurat Mulai Disalurkan, Edi Kamtono Harap Bisa Ringankan Beban Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari pemerintah pusat mulai dikucurkan, kepada masyarakat yang terdampak, di Kota Pontianak Kalimantan Barat, Minggu 18 Juli 2021.

Bantuan PPKM 2021 tersebut terdiri dari beras yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Kalbar. Sedangkan untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui Kantor Pos Pontianak.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, bahwa pemberian bantuan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Darurat yang saat ini di Kota Pontianak masih tengah berlangsung PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Wali Kota Pontianak juga merincikan jumlah bantuan yang didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial RI sebanyak 190 beras dan untuk BST senilai Rp 5,4 miliar.

Dari jumlah tersebut akan disalurkan kepada masyarakat Kota Pontianak yang sudah terdaftar di DTKS sebanyak 19 ribu KPM untuk penerima masing-masing 10 kilogram beras dan sebanyak 9 ribu KPM masing-masing akan mendapatkan BST senilai Rp 600 ribu.

Edi pun berharap dengan adanya bantuan itu bisa meringankan beban masyarakat.

"Mudah-mudahan ini bisa memberi keringanan kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat, kita berharap semuanya bisa berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali," ucap Edi Rusdi Kamtono usai menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut sekaligus melepas kendaraan yang akan mendistribusikan bantuan di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Jalan Rahadi Usman Pontianak, Kalbar.

Wako menerangkan, bantuan tersebut akan diserahkan secara langsung sehingga tepat sasaran yang memang berhak menerimanya sesuai data nama dan alamat KPM atau by name by address.

"Untuk BST penyalurannya dilaksanakan oleh Kantor Pos sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Sementara untuk penyaluran bantuan beras akan disalurkan per kelurahan untuk selanjutnya didistribusikan kepada KPM," ujarnya.

Edi meminta agar penyaluran BST dan bantuan beras tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal tersebut dikatakannya, agar tidak menimbulkan kerumunan dalam penyaluran bantuan tersebut untuk menghindari adanya kluster baru penyebaran Covid-19.

"Hal ini untuk mencegah jangan sampai terjadinya kerumunan," ungkapnya. (*)

