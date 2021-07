25 Ucapan Idul Adha 2021 Bahasa Inggris dan Terjemahnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Raya Idul Adha 2021 akhirnya tiba.

Satu di antara cara memeriahkan Hari Raya Idul Adha 2021 adalah dengan berbagi ucapan.

Terlebih di tengah PPKM Darurat ini, aktivitas dan gerak masih dibatasi.

Ada banyak sekali ucapan yang bisa kamu sampaikan di Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook dan Telegram.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2021, dikutip dari wishesmsg.com:

1. Happy Eid Ul Adha! May your heart lighten up with the observance of this holy day!

Selamat Idul Adha! Semoga hati Anda menjadi ringan dengan perayaan hari suci ini!

2. Eid Mubarak! Wishing for this day to bring peace, prosperity, and devotion to your soul!

Selamat Idul Adha! Semoga hari ini membawa kedamaian, kemakmuran, dan pengabdian bagi jiwa Anda!

3. May happiness and peace embrace your life on this Eid ul Adha. Happy Eid ul Adha to you.