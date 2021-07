UPDATE Status Medsos dengan Ucapan Terbaru Selamat Hari Raya Idul Adha 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Dua hari lagi, umat Muslim di seluruh dunia akan merayakan hari raya 2021.

Berikut kumpulan ucapan selamat hari raya Idul Adha 2021, cocok dibagikan via WA, FB hingga Twitter.

Berbagai ucapan dan pengharapan bisa menjadi pelengkap di momen Idul Adha untuk dibagikan untuk keluarga, saudara, hingga teman-teman.

Bisa juga untuk update status di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram hingga Twitter.

Dikutip dari metro.co.uk, yohandry.com, dan prayertimesnyc.com, berikut kumpulan ucapan hari raya Idul Adha 2021 dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya:

1. May the blessings of Allah fill your life with happiness and open all the doors of success now and always. Eid Adha Mubarak!

Semoga rahmat Allah mengisi hidup Anda dengan kebahagiaan dan membuka semua pintu kesuksesan sekarang dan selalu. Selamat Idul Adha.

2. May God give you happiness of heaven above. Happy Eid Adha To You All.

Semoga Tuhan memberimu kebahagiaan surga di atas. Selamat hari raya Idul Adha untuk kamu semua.

3. My well wishes, my good wishes for you are the just prayers for your long happy life from God on this noble event. Wish you a very Happy Eid Adha