Bingung Studi ke Luar Negeri? Simak Tur Kampus Virtual di Selandia Baru Bersama Lengua Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Menempuh pendidikan ke jenjang universitas di masa pandemi Covid-19 tentu tidak semudah memilih kampus di masa sebelum pandemi terutama untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Pertimbangan proses belajar, keselamatan, perbedaan waktu, dan lain sebagainya akan menjadi pertimbangan penting sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan.

• Www.banpt.or.id Login Cek Status Akreditasi Prodi dan Universitas sesuai BAN-PT

Lengua Indonesia, Recognized Agency bersama Yurika Education mengadakan Edu fair yang didukung oleh Education New Zealand dengan mengusung tema “New Zealand Universities Virtual Campus Tour” pada Sabtu, 17 Juli 2021 melalui Zoom Meeting.

Edu Fair diikuti kurang lebih 700 peserta dari seluruh Indonesia yang terbagi ke dalam dua sesi.

Edu fair menghadirkan 8 kampus terbaik, di antaranya merupakan Universitas di Selandia Baru (New Zealand) yakni University of Auckland, Massey University, University of Canterbury, Victoria University of Wellington, University of Waikato, Lincoln University, dan University of Otago.

• Cara Cetak KTPU UT / Universitas Terbuka dan Cara Cek Nilai Ujian UT

Kemudian kampus terakhir adalah TM College yang memiliki program belajar kombinasi di Indonesia untuk tahun pertama dan selanjutnya dapat melanjutkan ke universitas yang telah bekerja sama.

Apa saja keunggulan New Zealand? Bagaimana kultur pendidikan? Berapa fasilitas apa saja yang diperoleh? Semuanya di hadirkan dalam New Zealand Universities Virtual Campus Tour.

Antara lain kedelapan universitas di New Zealand masuk dalam Top 3% universitas di seluruh dunia; semua universitas memiliki fasilitas canggih & support mendalam untuk online & offline learning; dan salah satu negara dengan penanganan COVID-19 terbaik.

• Daftar Ulang SBMPTN 2021 UI ? Ikuti Panduan Cara Daftar Ulang SBMPTN 2021 Universitas Indonesia Ini

Perwakilan dari Education New Zealand bagian Indonesia, Naluri Bella Wati, menjelaskan New Zealand merupakan Negara yang masuk dalam 10 besar untuk kreativitasnya.

Selain itu New Zealand juga menjadi negara pertama di dunia yang menjamin kesejahteraan pelajarnya.