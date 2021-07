BANGGA Dua Pelajar Kabupaten Sanggau Raih Gold Medal pada Ajang Internasional WSEEC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Siswa dan Siswi SMAN 2 Sanggau yakni Adinda Aisyah Nindyani dan Dustin Raka Widiananta Aslam meraih prestasi diajang internasional yang diselenggarakan World Science, Environment dan Enginnering Competition (WSEEC) tahun 2021.

Keduanya meraih gold medal pada lomba dibidang Imflementation of oil palm boiler ash and empty bunches to increase PMK soil nutrients.

Kepala SMAN 2 Sanggau, Sigit Sukamto menyampaikan bahwa terkait dengan putra putri kita yang mewakili SMAN 2 Sanggau untuk perlombaan diajang internasional yang berkaitan dengan peneliti muda.

"Karena kaitannya dengan penelitian dan sesuai dengan bidangnya, rekan-rekan dari guru yang berlatarbelakang sama maka mereka yang membimbing langsung siswa ini,"katanya, Kemarin.

Sigit menambahkan bahwa kedua siswa dan siswi ini sebagi pionir dan tentu akan disebarluaskan kepada seluruh siswa bahwa siapapun sebenarnya itu bisa meraih prestasi.

"Dan sekarang kesempatan diberikan sama, ayo kita yang punya kemampuan terbaik silahkan,"ujarnya.

Guru pembimbing kedua siswa dan siswi SMAN 2 Sanggau yang mengikuti lomba, Hening Indrawati merasa bangga atas ketercapaian ini, Karena sebelumnya tidak menyangka atau tidak menargetkan sampai sejauh ini yakni pencapaian sampai mendapatkan gold medal.

"Karen kita juga sama-sama tahu ini masa pandemi Covid-19, dan memang kita selama ini memberikan motivasi pada anak-anak walaupun masa pandemi janganlah kita fakum atau kosong dengan kegiatan. Tapi tetaplah berprestasi walaupun dimasa pandemi,"katanya.

Lomba ini dilaksanakan tanggal 17 sampai 20 Juni 2021 secara online. Kedua siswa ini mengikuti lomba secara online. Sebelum mengikuti lomba terlebih dahulu diajukan proposal, setelah diseleksi dan dinyatakan lolos baru mereka mengadakan penelitian.