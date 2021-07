Vievv Band Asal Pontianak Kembali Merilis Single Ketiga “Perfect Blur”

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Band asal Kota Pontianak yang dikenal “Vievv” kembali meramaikan skena musik Pontianak dengan merilis Single ketiga mereka yang bertajuk Perfect Blur.

Sebelumnya Vievv merilis Claustrophobia dan Beauty Little Eyes. Kali ini kembali merilis Single ketiga mereka yang bertajuk Perfect Blur.

Dikutip dari Instagram @vievvmusic atau Youtube VIEVV TV menjelaskan bahwa Perfect Blur sendiri diciptakan oleh atas dasar ketidak pastian yang dikaitkan dengan hubungan antara seorang pria dan wanita.

Pria tersebut diceritakan menjalani hubungan dengan seorang wanita yang dia anggap ini merupakan hubungan yang dia cari selama ini.

Akan tetapi, dia tidak pernah tahu kapan pastinya dan kemana arahnya hubungan mereka akan berlabuh.

Pada akhirnya si pria mulai sadar akan kemana hubungan yang dia jalani dan perlahan menyadari bahwa ini semua akan berakhir dengan cepat atau lambat

Seperti yang digaungkan pada lirik ”Changed so fast, like a thunder..fire..never get you back again” dan “We made our promise in the fall”.

Dalam lirik tersebut adalah bukti ketidakpastian yang dia anggap sempurna ini adalah kesakitan yang tidak dia inginkan.

Lagu yang dikemas dengan ringan, dalam dan terkesan datar kali ini diibaratkan ekspresi lamunan dari pria tersebut.

Ketiga Single yang dirilis vievv diceritakan atas dasar kejadian yang sering terjadi disekitar lingkaran mereka maupun kejadian pada diri sendiri.

Kedepannya mereka berharap akan merilis sebuah EP dengan warna musik yang fresh tetapi tidak melupakan kesan dreamy yang mereka bawa dari awal kemunculan mereka. (*)

