Kolaborasi Bersama Musisi Senior Tanah Air, Pemuda Asal Ketapang Rilis Single 'Langkahi Mayatku'

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Di awal bulan Juli tahun 2021 ini, perusahan label rekaman 13 Nadi Musik, merilis satu single baru karya anak bangsa yang asik buat jadi pilihan musik untuk didengarkan, berjudul “Langkahi Mayatku”.

Single tersebut, dibawakan oleh seorang talent muda berbakat asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat bernama Aldy Wahyudi.

Di tahun 2021 ini, Aldy sempat menjadi peserta di game show musik I Can See Your Voice Season 5 di MNCTV serta mengikuti audisi pencarian bakat di stasiun tv yang sama yaitu Rising Star Indonesia Dangdut MNCTV, namun sayang langkah Aldy harus terhenti di babak live audition.

• Jabatan Pol PP Jadi Formasi CPNS yang Paling Banyak Dilamar di Ketapang

Setelah perjuangannya di kompetisi tersebut, Aldy bersama perusahaan label 13 Nadi Musik akhirnya merilis single berjudul “Langkahi Mayatku” berkolaborasi dengan musisi senior dan sound designer tanah air, seorang pemain biola terkenal Henry Lamiri, sebagai Arranger dan pengisi melodi-melodi manis di dalam lagu ini.

Lirik lagu “Langkahi Mayatku”, menceritakan tentang rasa sedih dan tekad seorang lelaki dalam perjuangannya demi masa depan dan memenangkan kembali hati pujaan hatinya.

Lagu ini memiliki melodi dan lirik yang khas, sehingga membuatnya mudah sekali untuk diingat.

Single ini sendiri sudah dirilis sejak tanggal 7 Juli 2021 kemarin.

Jadi siapapun sudah bisa menikmatinya lewat digital platform seperti Spotify, Apple music, iTunes, Joox, Langit music, Smart music, dan Youtube music. (*)

ALDY WAHYUDI "LANGKAHI MAYATKU"

(OFFICIAL VIDEO LYRICS)