SPESIAL EURO 2021, Beli Honda Vario 125 hingga All New Honda Beat di Astra Motor Kalbar Lebih Murah!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira nih bagi Sobat Tribun Pontianak yang suka dengan sepeda motor keluaran Honda.

Baru-baru ini, main dealer sepeda motor Honda di Kalbar yakni Astra Motor Kalimantan Barat atau Astra Motor Kalbar kembali menggelar sebuah program spesial.

Di mana program ini, secara khusus digelar dengan event final EURO 2020 yang diselenggarakan 2021 tahun ini.

Lantas, apa sih program istimewa dari Astra Motor Kalbar untuk pelanggan setianya di momen final EURO 2021 itu?

Dalam rilis yang diterima Tribun Pontianak pada Jumat 9 Juli 2021, program tersebut yakni promo bertajuk GOAALL.

Promo GOAALL sendiri merupakan program promo yang memungkinkan Anda mendapatkan potongan angsuran untuk pembelian sepeda motor Honda secara kredit.

Program GOAALL alias Jagoan Bagi Berkah Bulan Juli 2021 diberikan untuk pembelian beberapa line up sepeda motor Honda yang dijual di Kalbar.

Beberapa di antaranya seperti All New Honda Vario125, All New Honda Vario150 dan All New Honda Beat type sporty.

Promo GOAALL ini sendiri diterapkan untuk area Pontianak.

Di mana program promo dan diskon ini diberlakukan sampai dengan periode akhir Julii 2021 ini.