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LIVE Peru Vs Kolombia - Hasil Duel Perebutan Gelar Juara 3 Copa America 2021 Live Indosiar Pagi Ini

Live Indosiar Kolombia Vs Peru perebutan posisi ketiga Copa America 2021 pada Sabtu 10 Juli 2021 pukul 07.00 WIB.

Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
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LIVE Peru Vs Kolombia - Hasil Duel Perebutan Gelar Juara 3 Copa America 2021 Live Indosiar Pagi Ini 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Indosiar Kolombia Vs Peru perebutan posisi ketiga Copa America 2021 pada Sabtu 10 Juli 2021 pukul 07.00 WIB.

Peru gagal melaju ke babak Final setelah dikalahkan Brazil dengan skor 1-0.

Sedangkan Kolombia dikalahkan Argentina lewat adu penalti, usai hasil imbang di babak normal dan ekstra time.

Pertandingan Kolombia vs Peru ini diprediksi akan berlangsung keras, seperti yang mereka lakoni di pertandingan sebelumnya.

Jadwal Copa America 2021 Live Indosiar Pagi Ini - Kolombia Vs Peru, Argentina Vs Brasil di Final

Di atas kertas, melihat komposisi pemain, Kolombia diunggulkan akan bisa menang lawan Peru.

Sementara bursa Asianbookie juga memprediksi Kolombia menang.

Pertemuan terakhir mereka terjadi di Grup B Copa Amerika 2021 ini, dan hasilnya Peru menang dengan skor 2-1.

Peru mencetak gol lewat Sergio Pena di babak pertama, lalu dibalas Borja pada babak kedua.

Kemenangan Kolombia tercipta dari gol bunuh diri bek Kolombia, Yerry Mina.

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Hasil Copa America
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Rizky Zulham
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