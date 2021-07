BPJS Ketenagakerjaan Raih 4 Penghargaan Ajang Human Capital on Resilience Excellence Award 2021

Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi saat meraih penghargaan dalam kategori The Best Leader in HC 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BPJS Ketenagakerjaan atau yang kini akrab dipanggil BPJAMSOSTEK berhasil membawa pulang empat penghargaan sekaligus dalam Human Capital on Resilience Excellence Award 2021.

BPJAMSOSTEK mampu mengungguli 400 perusahaan lain yang juga turut serta dalam ajang penghargaan tersebut.

Kali ini BPJAMSOSTEK sukses dinobatkan sebagai The Best Organization Structure 2021, The Best Human Capital Based on Technology 2021 dan The Most Resilience Excellence Company 2021.

• BP Jamsostek Sanggau Serahkan Santunan Kematian dan Beasiswa Anak Ahli Waris

Selain itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi juga berhasil meraih penghargaan dalam kategori The Best Leader in HC 2021.

Penghargaan tersebut diserahkan secara virtual oleh Ketua Dewan Juri Achmad Purwono pada Rabu 7 Juli 2021.

Turut hadir juga dalam acara tersebut Menteri Keteranagakerjaan RI Ida Fauziyah sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan yang sama, Menaker mengucapkan selamat kepada semua pihak yang memperoleh penghargaan dan berharap semoga penghargaan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan lain sehingga memotivasi semua pihak untuk terus berkarya bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

• BPJamsostek Gelar Lomba Video Pendek Jaminan Perlindunganku, Berhadiah Total Sebesar Rp 50 Juta

Human Capital on Resilience Excellence Award 2021 merupakan gelaran corporate rating di bidang human capital yang diselenggarakan secara tahunan dan bertujuan untuk memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh beragam institusi di Indonesia.

Di mana pada tahun ini dikhususkan terhadap upaya institusi dalam melakukan transformasi digital tanpa mengesampingkan keselamatan dan budaya kerja di lingkungan institusinya masing-masing.

“Penghargaan ini tentunya sangat membanggakan bagi saya khususnya dan seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang sampai saat ini selalu semangat memberikan yang terbaik," ungkap Ari sapaan akrab Abdur Rahman Irsyadi.