PROMO HokBen Hari Ini 7 Juli 2021, Nikmati Shrimp Roll atau Tori Ball Alacarte Hanya 20 ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini Rabu 7 Juli 2021, ada promo baru dari HokBen loh.

Hanya hari Rabu ini...

Kamu bisa dapatin Shrimp Roll atau Tori Ball Alacarte hanya Rp 20 ribu-an.

Pas banget lho jadi pendamping menu paket pesananmu atau tambah nasi biar lebih afdol.

Ordernya bisa lewat take away drive thru delivery atau kalau lewat mitra online Gofood, Grab Food atau Shopee Food, dapat tambahan diskon lagi sampai 50.000.

• PROMO Jco Hari Ini 7 Juli 2021 Terbaru, Takeaway Spesial Promo Beli 2 Minuman Ukuran Due

(UPDATE Berita tentang promo dan diskon DISINI)

Hayoo...sudah bawa box tupperwaremu ke HokBen?

Belinya paket C ini ya supaya kamu bisa dapat Teh Kotak Sosro Gratis.

Gak usah takut...pesanan kamu pasti diproses secara standar, higienis dan aman.

Pastikan juga kotak makan Tupperware mu sudah dicuci bersih ya.