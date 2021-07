Pokemon Go Raih Pendapatan Rp 72,5 Triliun dalam 5 Tahun, Gamer Amerika Serikat Terbesar

Pokemon Go

The Pokemon Company

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Game Augmented Reality (AR) populer Pokemon Go yang telah berumur 5 tahun per 6 Juli kemarin sukses meraup keuntungan fantastis 5 miliar US Dollar atau sekitar Rp 72,5 Triliun.

Selama 5 tahun beroperasi, Pokemon Go meraih kesuksesan dan pendapatan yang cukup besar.

Bahkan, bisa dibilang bahwa Pokemon Go merupakan game berbasis AR paling sukses di industri game global.

Mengutip GridGames, dari laporan terbaru firma riset Sensor Tower, Pokemon Go berhasil meraih pendapatan 5 miliar US Dollar atau sekitar Rp 72,5 Triliun hanya dalam 5 tahun.

Pokemon Go sendiri pertama kali dirilis pada 6 Juli 2016 untuk platform iOS dan Android.

• Mobile Legends Game Terpopuler di Asia Tenggara dan Alasan Orang Indonesia Banyak Main ML

Game ini mematahkan anggapan bahwa game berbasis AR belum bisa berkembang dan jauh dari kesuksesan.

Penasaran dengan data lengkap pendapatan Pokemon Go?

Yuk, simak penjelasan di halaman berikutnya.

Tahun 2021 merupakan tahun yang baik untuk Pokemon Go.

Data dari Sensor Tower menunjukan bahwa game Pokemon Go memperoleh pendapatan semester paling besar di tahun 2021 ini.