Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Untan Berikan Layanan Edukasi Kesehatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN sebagai organisasi di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNTAN memberikan layanan edukasi di bidang kesehatan yaitu Pharmaceutic and Pharmaceutical Care X Patient Counseling Event 2021.

Pharmaceutic and Pharmaceutical Care X Patient Counseling Event 2021 mengadakan dua agenda yang sangat menarik yaitu Webinar Nasional Pharmaceutic and Pharmaceutical Care dan Lomba Patient Counseling Event Tingkat Mahasiswa Farmasi se-Kalimantan yang diselenggarakan 2 hari berturut-turut pada 3 Juli 2021 pukul 07.30 – 11.30 WIB, dan 4 Juli 2021 pukul 07.00 – 12.55 WIB.

Webinar Nasional Pharmaceutic and Pharmaceutical Care mengangkat tema yaitu “Cerdas dalam Mencegah dan Menangani Diabetes Melitus di Era Pandemi Covid-19”.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa/i, pelajar, serta masyarakat umum di seluruh penjuru Indonesia. Kegiatan ini dipandu dengan sangat baik oleh Nabila Mayang Ningrum sebagai MC dan Dian Afrilla sebagai moderator melalui virtual meeting Zoom.

Webinar ini diisi dengan pemaparan materi oleh para pemateri hebat yaitu Bapak Sukarni, S.Kep., Ners., M.Kep yang membahas materi mengenai “Pengenalan Awal Mengenai Diabetes Melitus” dan pemaparan materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nurmainah M.M., Apt. yang menyampaikan materi dengan subtema “Manfaat Vitamin B dalam Pengobatan Neuropati Diabetik”.

Webinar dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan menarik masuk melalui kolom chat zoom, dan ada juga yang ditanyakan langsung oleh para peserta.

Webinar ini juga diisi dengan sesi games yang sangat seru dan mendebarkan karena peserta diminta untuk menjawab beberapa soal mengenai diabetes melitus yang sebelumnya telah dijelaskan oleh pemateri, dan yang beruntung memenangkan games ini akan mendapatkan hadiah dari panitia.

Pada penghujung webinar ini, diisi dengan Brand Awareness yang disampaikan oleh Inezcosmetics. Benefit yang didapatkan dari webinar ini yaitu E-Sertifikat serta Ilmu yang bermanfaat.

Lomba Patient Counseling Event mengangkat tema yaitu “Pharmacists Role in Clinical to Improving The Quality of Life on Society About Diabetes Mellitus”. Kegiatan ini diikuti oleh Mahasiswa Farmasi se-Kalimantan.

Kegiatan ini dipandu dengan sangat baik oleh Yuninta Maulidia dan Teguh Awaluddin sebagai MC. Pada awal kegiatan ini diisi dengan pengenalan juri yaitu apt. Shoma Rizkifani, M.Sc, dr. Sari Eka Pratiwi, M.Biomed, dan apt. Andhi Fahrurroji, M. Sc,. Kemudian dilanjutkan dengan babak penyisihan dimana peserta akan mengerjakan 40 soal pilihan ganda mengenai diabetes melitus dan 10 soal essay mengenai konseling.