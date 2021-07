LIVE SCORE SPANYOL Vs Italia Hasil Euro 2021, Skor Sementara Italia Vs Spanyol Semifinal Piala Eropa

EURO - Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella melakukan selebrasi mencetak gol pada pertandingan perempat final UEFA EURO 2020 antara Belgia vs Italia di Allianz Arena Munich, Jerman 3 Juli 2021 dini hari WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Malam ini akan berlangsung live streaming Euro 2021 mempertemukan Spanyol vs Italia.

Jangan lewatkan pertarungan seru antar kedua negara yang bertabur bintang.

Italia Vs Spanyol memperebutkan 1 tiket final Piala Eropa malam.

• HASIL Akhir Pertandingan Argentina Vs Kolombia, Skor Akhir Colombia Vs Argentina Semifinal Copa 2021

Pemenang laga Italia Vs Spanyol akan menunggu hasil Inggris Vs Denmark.

Laga ini disebut-sebut sebagai laga ideal yang akan memberikan tontonan menarik.

Spanyol Vs Italia dimainkan 7 Juli 2021, kick off pukul 02.00 WIB.

(Update Berita Seputar EURO 2021 Klik Disini)

Jangan lewatkan pertandingan Italia Vs Spanyol yang disiarkan langsung RCTI serta MolaTV.

Untuk melihat prediksi hasil Spanyol Vs Italia berikut head to head Italia Vs Spanyol.

Selain itu adapula prediksi susunan pemain yang akan diturunkan Italia Vs Spanyol.