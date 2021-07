YUK NONTON ITALIA Vs Spanyol EURO 2021 Siaran Jadwal EURO Hari Ini Live RCTI, Streaming EURO 2021 di RCTI Plus hingga Mola tV EURO / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nonton siaran langsung EURO 2021 malam ini di siaran jadwal EURO hari ini Live RCTI

Kali ini, gelaran EURO 2021 akan menyajikan laga perdana di fase semifinal EURO 2021 alias 4 besar EURO 2021.

Yakni duel antara Italia Vs Spanyol EURO 2021

Dalam jadwal EURO 2021 live tv RCTI hari ini, kick off Italia Vs Spanyol akan dimulai pada Rabu 7 Juli 2021 pukul 02.00 WIB dini hari nanti.

Nah, yuk ikuti siaran streaming EURO 2021 penentu hasil Spanyol VS Italia malam ini.

Cek juga link live score Italia Vs Spanyol untuk memantau hasil atau skor sementara Spanyol Vs Italia di laga ini.

Link streaming EURO 2021 penentu hasil Spanyol Vs Italia malam ini dan juga link live score Italia Vs Spanyol untuk memantau hasil atau skor sementara Spanyol Vs Italia di laga 4 besar EURO 2021 Rabu dini hari WIB nanti tentunya kami sematkan di artikel ini.

Jadwal Semifinal EURO 2020

* Italia Vs Spanyol, Rabu 7 Juli 2021 pukul 02.00 WIB, di Stadion Wembley, London Inggris

* Inggris Vs Denmark, Kamis 8 Juli 2021 pukul 02.00 WIB, di Stadion Wembley, London Inggris