Compres Foto 200Kb Klik Resizeimage.net Kompres Foto Daftar CPNS Tanpa Aplikasi sscasn.bkn.go.id

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pendaftaran CPNS tahun 2021 sudah dibuka.

Pendaftaran secara online di https://sscasn.bkn.go.id. mulai 30 Juni hingga 21 juli 2021.

Pada saat proses pendaftaran peserta harus mengupload sejumlah dokumen yang harus dikompres hingga 200kb dengan format jpg/jpeg.

Kali ini peserta pelamar CPNS atau PPPK tak perlu bingung karena edit foto memperkecil dan memperbesar foto tidak lagi perlu aplikasi tambahan.

Bisa dilakukan secara online melalui pc atau smarphone dengan menu yang sangat simple.

Cara Edit Foto Online Resizeimage.net

Buka link Resizeimage.net

Upload Foto

- Select an image from your device( Max: 100 MB & 100 MP, GIF format: 30 MB & 10 MP )