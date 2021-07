LIVE SCORE URUGUAY Vs Colombia 8 Besar Copa America Pagi Ini & Hasil Sementara Kolombia Vs Uruguay

Miguel Schincariol / Getty Images Amerika Selatan / Getty Images via AFP

Saksikan live streaming jadwal Copa America pagi ini Minggu 4 Juli 2021.

Siaran langsung Copa America akan mempertemukan Uruguay Vs Colombia.

Kick off Colombia Vs Uruguay pukul 05.00 WIB.

Laga tersebut memperebutkan 1 tiket ke babak 4 besar Copa America.

1 tiket lainnya diperebutkan Argentina Vs Ekuador yang kick off pukul 08.00 WIB.

Empat negara berebut dua tiket lolos ke babak semifinal menyusul Brasil dan Peru.

Brasil dan Peru sendiri akan saling berhadapan pada babak semifinal yang akan dimulai pada 6 Juli 2021 mendatang.

Kedua laga tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar secara gratis dan TV Online Vidio.com.

Link Live Streaming kedua laga tersebut tersedia di akhir artikel ini.

Prediksi Uruguay vs Colombia

Adu ketajamn lini serang akan tersaji pada perempat final Copa America 2021 yang mempertemukan Uruguay vs Colombia di Stadion Nacional de Brasília, Minggu 4 Juli 2021 pukul 05.00 WIB.