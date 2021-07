Perempat Final EURO 2021 Inggris vs Ukraina Penutup Laga Akhir 4 Besar EURO 2020, Inggris Juara ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Piala Erop 2020 sudah memasuki babak perempat final.

8 tim yang akan bertanding habis-habisan untuk merebut 4 besar.

Pertandingan ini terbagi menjadi 4 laga.

Spanyol vs Swiss akan mengawali pertandingan di babak perempat final EURO 2020 dilajutkan Belgia vs Italia, lalu Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris sebai penutup laga menuju semi final atau 4 besar.

Apapun bisa terjadi dalam dunia sepak bola, prediksi tim unggulan kadang tidak sepenuhnya benar.

Seperti halnya Perancis yang harus pulang setelah taklukkan Swiss melalui adu pinalti pada pertemuan babak 16 besar.

Begitu pula dengan Belanda harus pulang awal dari panggung Piala Erop 2020 setelah kalah mengenaskan dari Republik Ceko dengan skor 0-2.

Kedua merupakan tim yang diunggulan namun harus pulang lebih awal.

Tak hanya Perancis dan Belanda sebagi tim yang diunggulkan harus pulang awal Portugal sebagai pemegang juara EURO 2018 dikandas Belgia di babak 16 besar dengan skor 1-0.