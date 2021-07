LIVE HASIL Spanyol Vs Swiss Euro 2021 & Skor Sementara Swiss Vs Spanyol Sekarang Streaming Euro RCTI

Streaming Euro Malam Ini Live Spanyol Vs Swiss Sekarang Nonton Online Lewat HP.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan Spanyol Vs Swiss akan berlangsung malam ini.

Swiss Vs Spanyol sebagai laga pembuka babak 8 besar Piala Eropa 2021.

Jangan ketinggalan untuk menyaksikan live streaming Spanyol Vs Swiss.

Kick off Swiss Vs Spanyol nanti malam pukul 23.00 WIB, Spanyol Vs Swiss, Jumat 2 Juli 2021.

Hasil pertandingan Spanyol Vs Swiss tentu akan mengantarkan pemenangkan ke babak semifinal Euro 2021.

Sehingga tensi pertandingan malam ini tentunya tinggi.

Siaran langsung pertandingan kedua negara dalam memperebutkan 1 tiket semifinal dapat disaksikan di RCTI serta MolaTV sebagai pemegang hak siar.

Kedua negara pasti ingin lolos ke babak 4 besar.

Swiss mengalahkan tim kuat pada babak 16 besar yaitu Prancis.