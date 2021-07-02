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FIM CEV Repsol 2021

HASIL FP1 CEV Moto3 2021 Hari Ini Autodromo Algarve, Mario Suryo Aji Tempel ketat Pembalap Spanyol !

Nah, pada ajang ini, terdapat dua pembalap Indonesia yang bertarung dan menguji peruntungannya di lintasan balap dunia. Cek hasilnya di sini

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto HASIL FP1 CEV Moto3 2021 Hari Ini Autodromo Algarve, Mario Suryo Aji Tempel ketat Pembalap Spanyol !
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/AHRT/OFFICIAL WEB FIM CEV REPSOL 2021/NET/KOLASE/REPRO.
YUK PANTAU HASIL FP1 CEV Moto2 2021 Hari Ini di Autodromo Algarve, Mario Suryo Aji Sukses Kompetitif Lagi! . Selengkapnya di artikel ini Jumat 2 Juli 2021 / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - FIM CEV Repsol adalah satu di antara ajang balap sepeda motor populer dunia yang berlangsung pada hari ini Jumat 2 Juli 2021.

Dari ajang FIM CEV Repsol 2021, banyak nama-nama beken yang kini membalap di kompetisi balap motor terpopuler dunia, yakni MotoGp 2021

Beberapa di antaranya yakni seperti Franco Morbidelli dan Marc Marquez

Nah, pada ajang ini, terdapat dua pembalap Indonesia yang bertarung dan menguji peruntungannya di lintasan balap dunia.

Keduanya yakni Mario Suryo Aji dan juga Dimas Ekky Pratama.

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Masing-masing membalap di kelas Moto3 Junior World Championship dan Moto2 European Championship FIM CEV Repsol 2021.

Adapun pada Jumat 2 Juli 2021 ini, digelar balapan untuk penentuan hasil latihan bebas alias free practice FIM CEV Repsol 2021 seri terbaru yang digelar di sirkuit Autodromo Algarve Spanyol ini.

Nah, balapan penentuan hasil free practice tersebut sudah digelar.

Satu di antaranya yakni di kelas CEV Moto3 2021 yang turut berlaga pembalap muda kebanggaan Indonesia, Mario Suryo Aji.

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Pembalap muda potensial yang kini berseragam tim Astra Honda Racing Team atau AHRC itupun kembali berhasil tampil kompetitif di tengah gempuran pembalap muda top Eropa !

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HASIL FP1 CEV Moto3 2021
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Autodromo Algarve
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AHRT
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