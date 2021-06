Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Bantu Pemuda Perbatasan Wujudkan impian Menjadi TNI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Berusaha mewujudkan mimpi Pemuda-pemuda Perbatasan menjadi prajurit TNI AD, Satgas Yonif Mekanis 643/Wns bantu dengan melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap pemuda-pemuda di Dusun Panga, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Selasa 29 Juni 2021. Satgas Pamtas. Ist.

Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol Inf Hendro Wicaksono menyampaikan bahwa pembinaan dan pelatihan ini adalah wujud implementasi OMSP di daerah penugasan dan mendukung program TNI dalam menyiapkan Putra-putri perbatasan dalam mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI.

"Adalah Pos Panga yang melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para pemuda Dusun Panga, Desa Semanget. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan memiliki bekal serta kesiapan dalam mengikuti serangkaian test nantinya,"katanya melalui rilisnya Selasa 29 Juni 2021.

Ditempat terpisah, Danpos Panga Letda Inf Yopy Prasetyo menjelaskan, pembinaan yang kami berikan meliputi kesegaran jasmani A dan B (lari 12 menit, pull up, sit up, push up, lunges, shuttle run) serta kami juga melaksanakan pengecekan administrasi, kesehatan awal serta memberikan materi test pskilogi.

"Latihan ini rutin kami berikan tiga kali dalam seminggu, disertai motivasi selalu kami tanamkan agar membakar semangat berlatih dalam berjuang menggapai impiannya,"jelasnya.

Kami melaksanakan pembinaan dan pelatihan ini agar pemuda-pemuda perbatasan siap dalam menjalani rangkaian tes dengan harapan bisa lulus menjadi seorang prajurit TNI.

"Sebuah kebanggaan tersendiri untuk kami bisa berhasil membina pemuda-pemuda perbatasan menjadi prajurit TNI yang kelak menjadi generasi penerus kami,"ujarnya.

Jekson satu diantara pemuda yang mengikuti pelatihan dan pembinaan mengatakan sangat senang dilatih dan dibina oleh anggota Pos Panga, Sehingga bisa tambah semangat dan siap pada saat mengikuti tes masuk TNI. (*)

