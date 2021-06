Sapa Menyadik, Program Unggulan Polres Melawi dalam Melayani dan Mendidik Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,MELAWI - Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan terbaik kepada masyarakat, Polres Melawi mencetuskan program Sapa Menyadik (Salam Pagi Melayani dan Mendidik).

Program Sapa Menyadik, dilakukan setiap hari. Seluruh personel Polres Melawi melaksanakan apel pagi di jalan, dengan konsep melayani menciptakan kamseltibcarlantas dan menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Kegiatan diikuti seluruh personil Polres Melawi menempati ploting point yang sudah ditentukan di lokasi mulai dari persimpangan jalan, komplek sekolahan, pemukiman warga dan bundaran Traffic Light Tugu Juang Nanga Pinoh Kabupaten Melawi

Kegiatan (SAPA MENYADIK) dicetus dalam rangka mendukung program kerja 100 hari Kapolri.

"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga yang melaksanakan aktivitas di pagi hari. Semoga bermanfaat dan dirasakan langsung oleh warga. Kamseltibcarlantas terwujud dan kamtibmas terjamin," Kapolres Melawi, AKBP Sigit Elyanto Nurharjanto melalui Kabag Ops, AKP Aang Permana, Senin 28 Juni 2021.

Program Sapa Menyadik, dicetuskan oleh AKP Aang Permana. Menurutnya, Program ini merupakan kepanjangan dari program Salam Pagi untuk Melayani dan Mendidik.

Aang menyebut, Kegiatan ini juga dirancang menyesuaikan kearifan lokal dan situasi ditengah pandemi Covid-19. Jadi selain kegiatan pengaturan lalu lintas, Penling (penerangan keliling), patroli dialogis jalan kaki dan bersepeda, menyeberangkan anak sekolah dan masyarakat.

Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan pembagian masker, imbauan dan terus mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas sehari-hari

"Program ini sebagai upaya Polres Melawi dan Polsek Jajaran dalam mengoptimalkan kehadiran Kepolisian ditengah-tengah masyarakat dan mendekatkan pelayanan Kepolisian dengan mengedepankan konsep to serve and to educate atau melayani dan mendidik masyarakat demi terciptanya kamseltibcarlantas dan kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Hukum Polres Melawi," kata Aang. (*)

