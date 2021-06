Ngoprek Kupas Tuntas CB150R Bersama Komunitas Honda Street Fire Club Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pada hari Rabu tepatnya 23 Juni 2021 Astra Motor Kalimantan Barat melakukan Live Streaming di Instagram dengan Program Ngoprek atau Ngobrol Online Seputar Komunitas bersama Komunitas Honda Street Fire Club Indonesia Chapter Pontianak Kalimantan Barat, Astra Motor Kalimantan Barat bersama mengupas tuntas Product All New Honda CB150R.

Ngobrol Online yang bertemakan kupas tuntas All New Honda CB150R ini Astra Motor Kalimantan Barat mengundang Komunitas Honda Street Fire Club Indonesia Chapter Pontianak Kalimantan Barat dengan berbincang secara virtual bersama Pengurus Nasional Devisi IT yaitu Geni Alditra atau yang biasa dipanggil Wak Gen.

Dari bincang-bincang yang dibahas oleh komunitas HSFCI Chapter Pontianak Kalimantan Barat Honda CB150R memiliki dimensi yang lebih besar dan nyaman serta aman ketika dikendarai, memiliki performance baik, suspensi nyaman dengan teknologi Up Side Down yang dapat meredam getaran, lampu LED, dan Digital Panel Meter yang futuristik.

Manager Marketing Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmadi, mengungkapkan Bincang Online ini dengan Program Ngobrol Online Seputar Komunitas memberikan informasi lebih terkait All New Honda CB150R kepada masyarakat dari sisi Komunitas Honda Street Fire Club Indonesia Chapter Pontianak.

“Program Ngobrol Online Bareng Komunitas yang disiarkan di Instagram bertujuan memberikan informasi yang lebih terkait All New Honda CB150R kepada masyarakat dari sisi Komunitas Honda,” tuturnya.