Copa Amerika 2021
Head to Head Brasil vs Ekuador, Peluang Neymar Jadi Top Skor Copa America 2021
Tim favorit juara Brasil akan menghadapi Ekuador pada Copa America 2021. Pertandingan Brasil vs Ekuador akan berlangsung Senin 28 Juni 2021 pukul 04.0
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/AFP
Neymar.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim favorit juara Brasil akan menghadapi Ekuador pada Copa America 2021.
Pertandingan Brasil vs Ekuador akan berlangsung Senin 28 Juni 2021 pukul 04.00 WIB.
Pertandingan Brasil vs Ekuador dimainkan di Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Gioania.
Rekor pertemuan 5 kali terakhir Brasil raih kemenangan 4 kali.
Sementara Ekuador hanya mampu menahan imbang brasil 1 kali.
( update informasi Copa Amerika 2021 )
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Head To Head Brasil vs Ekuador :
Sangat dinanti apakah Neymar akan menambah pundi-pundi golnya.
Saat ini Neymar telah mengoleksi 2 gol.
Peluang besar terbuka bagi Neymar untuk menjadi top skor Copa America 2021.
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Sumber: Tribun Pontianak
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