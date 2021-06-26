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Copa Amerika 2021

Head to Head Brasil vs Ekuador, Peluang Neymar Jadi Top Skor Copa America 2021

Tim favorit juara Brasil akan menghadapi Ekuador pada Copa America 2021. Pertandingan Brasil vs Ekuador akan berlangsung Senin 28 Juni 2021 pukul 04.0

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Head to Head Brasil vs Ekuador, Peluang Neymar Jadi Top Skor Copa America 2021
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/AFP
Neymar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim favorit juara Brasil akan menghadapi Ekuador pada Copa America 2021.

Pertandingan Brasil vs Ekuador akan berlangsung Senin 28 Juni 2021 pukul 04.00 WIB.

Pertandingan Brasil vs Ekuador dimainkan di Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Gioania.

Rekor pertemuan 5 kali terakhir Brasil raih kemenangan 4 kali.

Sementara Ekuador hanya mampu menahan imbang brasil 1 kali.

( update informasi Copa Amerika 2021 )

SUSUNAN Pemain Ekuador di Copa Amerika 2021 Lengkap Jadwal Live Indosiar 14 Juni - 11 Juli 2021

Head To Head Brasil vs Ekuador :

Sangat dinanti apakah Neymar akan menambah pundi-pundi golnya.

Saat ini Neymar telah mengoleksi 2 gol.

Peluang besar terbuka bagi Neymar untuk menjadi top skor Copa America 2021.

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Tags
Head to Head Brasil vs Ekuador
Neymar
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Brasil vs Ekuador
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