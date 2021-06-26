MotoGP
Hasil GP Assen 2021 MotoGP Moto2 dan Moto3! Start Marc Marquez Jauh di Belakang Valentino Rossi
Adapun juara MotoGP Jerman 2021 pekan lalu, Marc Marquez start dari barisan paling belakang atau posisi 21.
Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil lengkap Kualifikasi GP Assen Belanda 2021, mulai dari Moto3 Moto2 dan MotoGP.
Maverick Vinales tampil sebagai pole position pada balapan, Minggu 27 Juni 2021 pukul 19.00 WIB, live Trans7.
Adapun juara MotoGP Jerman 2021 pekan lalu, Marc Marquez start dari barisan paling belakang atau posisi 21.
Valentino Rossi sedikit lebih baik dengan memulai balapan dari posisi 12.
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Berikut hasil lengkap kualifikasi GP Assen Belanda 2021 lengkap link live streaming Trans7:
MotoGP
1. Maverick VIÑALES Monster Energy Yamaha
2. Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha
3. Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team
4. Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU
5. Johann ZARCO Pramac Racing
6. Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Factory Racing
7. Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR
8. Jack MILLER Ducati Lenovo Team
9. Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini
10. Joan MIR Team SUZUKI ECSTAR
11. Pol ESPARGARO Repsol Honda Team
12. Valentino ROSSI Petronas Yamaha SRT
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Moto3
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