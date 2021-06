Amerika Serikat dan Indonesia Mulai Pembangunan Pusat Pelatihan Maritim Bernilai Jutaan Dolar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat (AS) Sung Y Kim dan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia SSos MM yang diwakili Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Tatit E Witjaksono SE MTr (Han) memimpin Upacara Peletakan Batu Pertama Pusat Pelatihan Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Pangkalan Armada Batam, Jl Jembatan 2 Balerang, Jumat, 25 Juni 2021.

"Sebagai sahabat dan mitra Indonesia, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung peran utama Indonesia dalam memajukan perdamaian dan keamanan regional dengan melawan kejahatan domestik dan transnasional," kata Dubes Kim dalam rilis yang dikirim Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia.

Dalam keterangan tertulis tersebut disebutkan, Dubes AS Sung Y Kim juga mencatat inisiatif ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan AS dalam bermitra dengan Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional yang mencakup penyediaan peralatan, dukungan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Bakamla RI sejak peresmiannya pada tahun 2014.

DUBES AS Sung Y. Kim dan Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Tatit E Witjaksono SE MTr (Han) memimpin Upacara Peletakan Batu Pertama Pusat Pelatihan Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Pangkalan Armada Batam, Jl Jembatan 2 Balerang, Jumat, 25 Juni 2021. (IST/US Embassy in Jakarta)

Pusat pelatihan senilai $3,5 juta dolar ini merupakan upaya kolaborasi antara Bakamla RI, US Coast Guard, Kantor Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional (INL) Kedutaan Besar AS, Satuan Tugas Antar Badan Gabungan Barat (Joint Interagency Task Force West), Komando Indo-Pasifik AS, dan Komando Fasilitas Teknik Angkatan Laut AS.

Laksda Bakamla Tatit E Witjaksono mengatakan bahwa pusat pelatihan ini akan dimiliki dan dioperasikan oleh Bakamla RI.

"Pusat pelatihan ini akan menjadi sarana penting bagi Bakamla untuk meningkatkan kompetensi personel Bakamla RI dalam menjawab tantangan tugas menjamin keamanan dan keselamatan di laut. Pusat pelatihan yang dibangun ini akan mencakup ruang kelas, ruang kantor, barak, dapur makan, dan landasan peluncuran kapal. Tempat ini akan menampung hingga 50 siswa dan 12 instruktur," ucap Laksda Bakamla Tatit.