PROMO KFC Hanya Hari Ini Kamis 24 Juni 2021, Promo TBT 10 Potong Ayam Cuma 90 Ribu di KFC Terdekat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -Promo KFC yang dinanti-nantikan tiba juga untuk hari Kamis 24 juni 2021.

KFC menawarkan promo TBT (The Best Thursday) setiap hari Kamis untuk pembelian 10 potong ayam dengan harga cuma 90 ribu aja

Tidak hanya itu, KFC juga memiliki promo lainnya yang dapat dinikmati mulai dari KFC Float, KFC Original Movie Combo.

Selain itu, menu mega combo dengan paket lengkap ayam goreng KFC hingga pudding untuk dinikmati bersama keluarga atau teman-teman, menu pukis KFC, Crazy Deals Grilled Soy Sauce, KFC Original Movie Combo.

Terdapat juga promo Classic Combo, Spaghetti Supreme, KFC Sundae, hingga Krunchy Burger KFC, gratis 5 nasi untuk makan bersama keluarga dengan setiap pembelian 9 potong ayam + 1 Liter Coca-cola mulai dari Rp140.000 saja dan masih banyak menu lainnya.

Apalagi kini membeli ayam goreng KFC semakin mudah dan praktis dengan fitur Pay n Pick di KFCku App.

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

(Update Infomasi Promo KFC)

Promo TBT

Ada yang datang lagiii di hari KAMIS ini! Apalagi kalau bukan THE BEST THURSDAY! Dapatkan 10 potong ayam goreng favoritmu hari ini dengan harga 90 ribu aja!⁠

Kamu bisa pesan promo TBT langsung di gerai KFC, lewat GoFood atau GrabFood ya!⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA SATU HARI pada 24 Juni 2021⁠

- Berlaku untuk Dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠

KFC Float