PROMO HokBen Hari Ini 23 Juni 2021, Nikmati 1 Porsi Simple Set Teriyaki Hanya 31 Ribu, Diskon 20 %!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wah ada promo menarik nih dari HokBen hari ini.

Promo ini diberikan dalam rangka memeriahkan HUT Kota Jakarta.

Dalam rangka memeriahkan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-494, HokBen memberikan penawaran spesial yang bertajuk Promo HUT Jakarta.

Melansir Instagram HokBen, promo HokBen tersebut memberikan diskon sebesar 20% setiap pembelian 1 porsi Simple Set Teriyaki.

Anda pun bisa menghemat bujet makan siang atau malam dari harga awalnya yang semula Rp 39.000 menjadi Rp 31.000 saja.

Promo HokBen hari ini cocok untuk Anda yang menyukai masakan Jepang.

Karena harganya terjangkau, Anda bisa menghemat bujet kulineran di pertengahan bulan dan menikmati beragam varian menunya bersama keluarga di rumah atau teman di kantor.

Promo HokBen hari ini bisa Anda dapatkan secara dine in atau take away.

Menariknya lagi, Promo HUT Jakarta dari HokBen berlaku kelipatan hanya di hari ini saja di gerai-gerai HokBen yang ada di Jakarta.