Maria Ozawa Kirim Video Singkat Untuk Vicky Prasetyo Ajak Kolaborasi YouTube

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Maria Ozawa, mantan bintang film dewasa mengirimkan sebuah video untuk Vicky Prasetyo.

Dalam unggahan di Instagram Vicky, Maria Ozawa mengucapkan dirinya ingin sekali mengunjungi Vicky Prasetyo di Indonesia ketika pandemi Covid-19 berakhir untuk melakukan kolaborasi.

Artis asal Jepang itu juga tak menyangka jika sang gladiator, Vicky Prasetyo adalah salah satu penggemarnya.

"Hai Vicky, ini Maria Ozawa. Aku dengar kamu adalah penggemar berat aku, dan aku sangat senang ketika mendengar itu," ungkap Maria dalam video yang dibagikan Vicky di Instagram, Selasa 22 Juni 2021.

"Aku berharap pandemi ini bisa segera berakhir, dan aku bisa ke Indonesia dan bertemu dengan kamu di sana, kita bisa kolaborasi di YouTube atau apapun yang kamu mau," imbuh Maria.

Terkahir Maria Ozawa mengucapkan terimakasih kepada Vicky karena telah menggemari dirinya.

"Terima kasih sudah menjadi penggemar dan aku juga sekarang jadi penggemar kamu, ayo kita mulai," sambung Maria.

Sontak, Vicky merasa jika dirinya adalah sang gladiator sejati yang dapat menaklukan hati perempuan.

"Now you know why they call me GLADIATOR!! Thanks for follow my Instagram @maria.ozawa0108 Respect (Sekarang kalian tahu mengapa mereka panggil aku GLADIATOR!! Terima kasih sudah ikuti Instagram aku)," tulis Vicky.

Vikcy juga merasa sudah tak sabar menanti kedatangan Maria ke Indonesia.

Suami Kalina itu bahkan ingin segera memikirkan hal apa yang akan dilakukan ketika bertemu Maria nanti.

"Aku tunggu kedatangannya di indonesia .....!! Kira2 ngapain ya guyzzz nanti .....????," tutup Vicky.

