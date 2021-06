LIVE SCORE Belgia Vs Finlandia & Update Skor Sementara Denmark Vs Rusia Sekarang Live RCTI MolaTV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 4 negara dalam grup B penyisihan Piala Eropa 2021 akan bertandingan malam ini Selasa 22 Juni 2021.

Belgia Vs Finlandia dan Denmark Vs Rusia.

Menghadapai laga ketiga babak penyisihan ini, hanya Belgia yang sudah memastikan diri lolos ke fase 16 besar.

Belgia mengoleksi 6 angka dari dua pertandingan awal.

Sementara Rusia dan Denmark sama-sama mengoleks 3 angka.

Rusia dan Denmark tentunya akan mati-matian untuk bertarung malam ini demi gengsi untuk mendampingi Belgia lolos ke babak 16 besar Euro 2021.

(Update Berita Seputar EURO 2021 Klik Disini)

Kick off pertandingan Belgia Vs Finlandia dan Denmark Vs Rusia pukul 02.00 WIB.

Sebelumnya baru saja usai pertandingan dari grup C yang kick off pukul 23.00 WIB.

(Link live score Belgia Vs Finlandia dan Denmark Vs Rusia ada dihalaman selanjutnya)