Jadwal Piala Wali Kota Solo 2021 Ada Rans Cilegon FC hingga Persib Bandung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak delapan klub akan mengikuti turnamen pra musim bertajuk Piala Wali Kota Solo 2021.

Turnamen ini dijadwalkan pada 29 Juni - 4 Juli 2021.

Adapun tim-tim pesertanya terdiri dari 4 klub kontestan Liga 1 di antaranya Persib Bandung, Arema FC, Bhayangkara FC, dan Bali United.

Kemudian empat tim dari klub kontestan Liga 2 yakni Persis Solo, Ahha PS Pati FC, Rans Cilegon FC, dan tuan rumah Persi Solo.

Adapun pembagian laga Piala Wali Kota Solo yakni akan saling berhadapan Persis Solo vs Ahha PS Pati FC, Persib Bandung vs Arema FC, Dewa United vs Rans FC dan Bhayangkara FC vs Bali United.

Turnamen ini bakal dapat disaksikan live Indosiar maupun streaming Vidio.com.

Para suporter dapat menikmati laga demi laga dengan tetap berada di rumah.

Sementara bagi klub kontestan bakal memanfaatkan turnamen ini sebagi uji coba jelang menyambut kompetisi Liga 1 dan Liga 2.

Sebelumnya memang pelaksanaan turnamen ini sempat diundur dari jadwal semula.

Dikutip dari Banjarmasinpost.co.id Ketua Organizing Committee Piala Wali Kota Solo, Cahyadi, menjelaskan bahwa pihaknya sudah bertemu denga perwakilan klub peserta terkait penundaan ini.

