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EURO 2020

DAFTAR TIM Lolos Babak 16 Besar Piala Eropa Grup C, Belanda & Austria Lolos 16 Besar Euro Cup 2021

Belanda unggul 3 gol tanpa balas atas Makedonia Utara. Gol pertama Belanda dicetak Memphis Depay pada menit 24.

Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
zoom-inlihat foto DAFTAR TIM Lolos Babak 16 Besar Piala Eropa Grup C, Belanda & Austria Lolos 16 Besar Euro Cup 2021
NET/ISTIMEWA
LENGKAP Hasil EURO Tadi Malam dan Daftar Tim Lolos Babak 16 BesarPiala Eropa 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hujan gol saat Belanja Vs Makedonia Utara.

Belanda mampu menghancurkan Makedonia dengan skor telak.

Belanda unggul 3 gol tanpa balas atas Makedonia Utara.

Gol pertama Belanda dicetak Memphis Depay pada menit 24.

Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Belanda semakin menggila saat babak kedua.

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Georginio Wijnaldum menjadi aktor menggandakan keunggulan Belanda pada menit 51.

Belanda unggul 2-0 atas Makedonia.

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Sementara pada menit 58, Georginio Wijnaldum kembali menambah skor untuk Belandak.

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