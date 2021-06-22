EURO 2020
DAFTAR TIM Lolos Babak 16 Besar Piala Eropa Grup C, Belanda & Austria Lolos 16 Besar Euro Cup 2021
Belanda unggul 3 gol tanpa balas atas Makedonia Utara. Gol pertama Belanda dicetak Memphis Depay pada menit 24.
Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
NET/ISTIMEWA
LENGKAP Hasil EURO Tadi Malam dan Daftar Tim Lolos Babak 16 BesarPiala Eropa 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hujan gol saat Belanja Vs Makedonia Utara.
Belanda mampu menghancurkan Makedonia dengan skor telak.
Belanda unggul 3 gol tanpa balas atas Makedonia Utara.
Gol pertama Belanda dicetak Memphis Depay pada menit 24.
Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.
Belanda semakin menggila saat babak kedua.
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Georginio Wijnaldum menjadi aktor menggandakan keunggulan Belanda pada menit 51.
Belanda unggul 2-0 atas Makedonia.
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Sementara pada menit 58, Georginio Wijnaldum kembali menambah skor untuk Belandak.
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Sumber: Tribun Pontianak
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