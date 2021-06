LIVE HASIL Tinju Dunia Jermall Charlo Vs Juan Montiel Live tvOne Perebutan Sabuk WBC Middle Weight

Ketahui hasil tinju dunia Jermall Charlo kontra Juan Macias Montiel live TV One, Minggu 20 Juni 2021 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketahui hasil tinju dunia Jermall Charlo kontra Juan Macias Montiel live TV One, Minggu 20 Juni 2021.



Pertarungan Jermall Charlo kontra Juan Macias Montiel untuk perebutan Sabuk WBC Middle Weight.

Pada ronde pertama baik Jermall Charlo dan Juan Macias Montiel masih melakukan penjajakan dan sesekali melemparkan jab.

Di ronde kedua, Jermall Charlo mulai menyerang dan Montiel tetap kokoh bertahan.

Berikut link live streaming Jermall Charlo kontra Juan Macias Montiel live tvOne:

Sesuai jadwal tinju hari ini, Charlo vs Montiel akan bertarung di Toyota Center Houston Texas pada 19 juni 2021 waktu setempat atau Minggu 20 Juni 2021 pagi WIB.

Siaran langsung Tinju Dunia atau World Boxing Jermall Charlo vs Juan Macias Montiel ini via Showtime.com (menggunakan sistem pay-per-view dengan membayar 49,99 dolar AS atau sekitar Rp715 ribu).