HASIL PERTANDINGAN Euro Italia Vs Wales & Live Score Swiss Vs Turki Piala Eropa 2021, Wales Lolos?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siaran langsung Euro 2021 malam ini akan mempertemukan Italia Vs Wales dan Swiss Vs Turki.

Pertandingan keduanya dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan.

Kick off Italia Vs Wales dan Swiss Vs Turki pukul 23.00 WIB.

Jangan lewatkan pertandingan malam ini Minggu 20 Juni 2021.

Wales harus bermain imbang atau menang untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Sementara Italia sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2021.

Saat ini Italia mengoleksi 6 angka, Wales 4 angka.

Sementara Swis mengumpulkan 1 angka.