Prediksi Spain Vs Polandia EURO 2020 dan Head to Head Spanyol Vs Polandia H2H Live RCTi dan Mola TV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk intip head to head, prediksi dan line up jelang matchday kedua penyisihan Grup E Euro 2020, Spanyol Vs Polandia.

Pertandingan Spanyol vs Polandia Euro 2020 akan berlangsung pada Minggu 20 Juni 2021 mulai jam 02.00 WIB.

Laga bertempat di Stadion Olimpiade Sevilla.

Anda bisa saksikan siaran langsung Spanyol Vs Polandia di RCTI dan MolaTV.

Anda juga bisa menyaksikan melalui link streaming yang kami sediakan di dalam artikel ini.

(Update berita Euro Live 2020 lainnya disini)

HEAD TO HEAD SPANYOL VS POLANDIA

Berdasarkan catatan statistik, sepanjang sejarah Spanyol Vs Polandia telah tersaji sebanyak 10 laga.

Dari total laga itu, Spanyol menang 8 kali dan melesakkan 27 gol ke gawang Polandia.

Sementara itu, Polandia hanya menang 1 kali dan mencetak 8 gol.