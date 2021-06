Gary Iskak Divonis Idap Kanker Hati, Richa Novisha Jelaskan Kondisi Terkini Suaminya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar sedih datang dari aktor tampan Gary Iskak.

Gary Iskak dikabarkan masuk rumah sakit karena penyakitnya.

Gary Iskak divonis idap kanker hati.

Richa Novisha, Istri Gary Iskak memberi tahu kondisi sang suami saat lewat akun media sosialnya.

"He is getting better (Gary Iskak semakin baik)," tulis Richa Novisha, istri Gary Iskak, di akun media sosial , Sabtu 19 Juni 2021.

Richa Novisha mengatakan Gary Iskak mendapatkan penanganan medis baik sejak dirawat di rumah sakit.

"(Saat ini) Sudah ditangani dengan baik. Terima-kasih atas doa dan perhatiannya untuk suami," tulis Richa Novisha.

Sebelumnya, Gary Iskak dikabarkan sedang tidak berdaya di ruang perawatan rumah sakit.

Richa Novisha belum bersedia menjelaskan sakit yang sekarang ini dirasakan suaminya itu.