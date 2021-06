Daftar Hari-hari Besar dan Hari Libur di Bulan Juni Tahun 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Ada banyak peringatan yang ada di bulan Juni 2021.

Satu diantaranya adalah Hari Musik Sedunia.

Hari musik sedunia diperingati pada 21 Juni 2021 mendatang.

Musik merupakan instrumen yang kini digemari dari berbagai kalangan baik anank-anak hingga orang dewasa.

Semua orang juga menyukai musik. Karena musik tidak membedakan kalangan sosial baik akaya ataupun miskin.

Musik dapat dinikmati siapa saja bagi pendengarnya.

Dengan adanya musik, hari-hari yang kita jalani juga terasa bahagia.

Entah untuk menyulut semangat, mewarnai kesibukan sehari-hari, atau pelampiasan pada luka di hati.

”Music expresses that which cannot be put into words, and that which cannot remain silent,” kata Victor Huge yang mewakili perasaan semua orang ketika mendengarkan musik.