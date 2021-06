Plt Kepala Dinas Sosial Singkawang Imbau Masyarakat Laporkan Praktik Perdagangan Orang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Singkawang, Bosni mengimbau masyarakat untuk melaporkan langsung perihal praktik perdagangan orang kepada Dinas Sosial dan PPPA kota Singkawang, Polres kota Singkawang, dan LKBH PeKa Kalimantan Barat.

Hal ini, ia katakan setelah pergelaran rapat koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di ruang rapat Bumi Betuah kantor Wali Kota Singkawang, Rabu 16 Juni 2021 kemarin.

Praktik perdagangan orang merupakan salah satu permasalahan yang hingga kini masih menjadi momok di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan UU no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Praktek perdagangan orang yang kerap ditemui diantaranya pekerja kasar (trafficking for labor), pekerja seks (trafficking for prostitution), jual beli organ tubuh (trafficking for organ trade), ekploitasi anak (child trafficking), dan pengantin pesanan (forced marriage).

“Apabila masyarakat menemui dan mengetahui adanya praktek perdagangan orang dapat dilaporkan langsung ke Dinas Sosial dan PPPA kota Singkawang, Polres kota Singkawang, dan LKBH PeKa Kalimantan Barat," ujar Bosni kepada wartawan, Kamis 17 Juni 2021.

Para korban perdagangan orang di kota Singkawang, lanjut Bosni, akan diberikan perlindungan dan pendampingan lebih lanjut.

Sebagai bentuk tindak pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Kota Singkawang, pihaknya selalu melakukan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang hingga ke tingkat bawah, yang nantinya akan dimulai dari Kecamatan, Kelurahan, dan RT setempat.

"Melalui dinas sosial, kami akan melakukan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang kepada RT, Kelurahan, dan Kecamatan kota Singkawang. Sehingga, masyarakat yang teredukasi pun bisa melihat adanya indikasi-indikasi yang mengarah pada praktek perdagangan orang di kota Singkawang," tukasnya. (*)

